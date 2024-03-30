Euro 2024'ün favorileri açıklandı: İşte Türkiye'nin sıralaması!
EURO 2024'e sayılı günler kala turnuvanın favorileri sıralaması ortaya çıktı. A Milli Takım; Macaristan, Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerin arkasında kaldı. İşte sıralama...
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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği EURO 2024'e sayılı günler kaldı.
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Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyondaki favoriler sıralaması belli oldu.
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İşte Goal İngiltere'ye göre o sıralama:
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24 - Gürcistan
- 5
23 - Arnavutluk
- 6
22 - Polonya
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- 7
21 - Sırbistan
- 8
20 - İskoçya
- 9
19 - Romanya
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- 10
18 - Slovenya
- 11
17 - Çekya
- 12
16 - İsviçre
-
- 13
15 - Slovakya
- 14
14 - Ukrayna
- 15
13 - TÜRKİYE
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- 16
12 - Danimarka
- 17
11 - Hırvatistan
- 18
10 - Hollanda
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- 19
9 - Avusturya
- 20
8 - Macaristan
- 21
7 - İtalya
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- 22
6 - İspanya
- 23
5 - Almanya
- 24
4 - İngiltere
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- 25
3 - Belçika
- 26
2 - Portekiz
- 27
1 - Fransa
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