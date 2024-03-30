Sessiz boşanma trendi

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Ünlülerin, sözcüleri aracılığıyla "Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı rica ediyoruz" açıklamalarıyla koca bir "İLAN"a dönüştürdükleri boşanma haberleri artık geride kaldı. Son trend, çok daha sade ve sessiz boşanma… “Ayrılalım, sonra, hatta yıllar sonra anlatalım” deme yolunu seçiyorlar daha çok.

Bu trendin son takipçisi, 'Siyah Kuğu' Natalie Portman oldu. İki çocuklu oyuncu, yaklaşık 12 yıllık evliliğin ardından Fransız koreograf Benjamin Millepied'den bu ayın başlarında sessizce boşandı. Bu arada Millepied'in hakkında geçen yıl ortaya atılan yasak aşk söylentileri, daha az sessizdi diyebiliriz. En azından Fransız magazin basınında...

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Portman'dan daha önce sessiz boşanma yolunu seçen ünlüler arasında Meryl Streep ile heykeltıraş eşi Don Gummer vardı. 45 yıl evli kalan çiftin dört yetişkin çocuğu, beş de torunu bulunuyor. İkilinin geçen yıl, sözcüleri aracılığıyla boşanma kararı aldıklarını açıklaması, büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ama daha da şaşırtıcı olanı, zaten son altı yıldır ayrı olmalarıydı. Çift, altı yıl boyunca aynı evi paylaşmadıkları haberini gizli tutmayı başarmıştı. 2022'de başlayan evliliklerini 2018'de bitiren oyuncu çift Laurence Fishburne ve Gina Torres de ayrılıkta sessiz kalmayı tercih edenler arasındaydı. Çift, boşanacakları öğrenildiğinde aslında bir yıldır ayrı yaşıyordu.

Sessiz boşanmanın olmasa da sessiz ayrılmanın aslında en çarpıcı örneği, Jada Pinkett Smith ve Will Smith oldu. Bu meşhur çiftin ayrıldığını geçen yıl öğrendik. Meğer 2016'dan beri zaten ayrıymışlar. İşin ilginç yanı, Will Smith'in, uğruna tokat atarak Oscar tarihine geçtiği tören esnasında da aslında Jada Pinkett Smith ile ayrı olmalarıydı. Sadece kırmızı halıda ve tören sırasında ‘karı-koca’ gibi davranmışlar. REKLAM ‘KAHROLASI’ İÇERİKLİ KÜFÜRLERLE KARISINI SAVUNDU "Ne var bunda, çocuklarının annesi/babası!" diye bakıyor olabilirsiniz olaya. Ama küçük bir hatırlatma yapalım: Chris Rock, Oscar sahnesinde Jada Pinkett Smith'in hastalıktan dökülen saçına şaka yollu gönderme yapınca çileden çıkan Will Smith, hem sahneye Osmanlı tokadı aşk etmeye çıkmış hem de yerine geçince, "kahrolası" filan gibi kelimelerle çevirebileceğimiz küfürlerini sıralayıp "Karımın adını ağzına alma!" diye bağırmıştı.

“AYRILSAK DA BERABERİZ” Geçen yıl bir televizyon programına konuk olan Jada Pinkett Smith, 1997'de evlendiği Will Smith ile yedi yıldır ayrı olduklarını açıklamıştı. Ayrı olmalarına rağmen boşanmayı düşünmediklerini söyleyen Jada, "Asla boşanmayacağımıza dair söz vermiştim. Ne olursa olsun üstesinden gelecektik. Bu sözümden dönmem mümkün olmadı" diye açıklamıştı içinde bulundukları durumu. REKLAM Smith çifti ilginç bir ilişki yaşadı. Buna bir parantez açmadan geçemeyiz. 'Açık ilişki' yaşadıklarına dair daha önce açıklamaları olmuştu. Will Smith, önceki yıllarda Jada Pinkett'le evliliğinin tek eşli olarak başladığını ancak zamanla değiştiğini itiraf etmişti: "Jada hiçbir zaman geleneksel evliliğe inanmadı. Jada'nın geleneksel olmayan ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani benden çok farklı bir şekilde yetiştirilmişti. Mükemmel ilişkinin ne olduğuna dair bitmek bilmeyen tartışmalar yaptık. Ve ilişkimizin büyük bir bölümünde tek eşliliği tek mükemmel ilişki biçimi olarak düşünmeden tercih ettik."

BOŞANMA PARTİLERİ YERİNİ SESSİZLİĞE BIRAKTI Sessiz boşanmaya dönersek, bu tercihin, özel hayatın bu kadar faş edilmesinin pek çok insanı, özellikle de ünlüleri olumsuz etkilemesine verilen bir tepki olduğunu düşünebiliriz. Boşanma partileri, boşanma pastaları, -ayrılık dostaneyse- eski eşle selfie'ler dönemi, yerini boşanmayı olgunlukla sindirip sessizce kendi hayatına dönme trendine bıraktı. Bunu, boşanmanın bir tabu olmaktan çıkıp hakkında konuşulan ve normalleştirilen bir şeye dönüşmesine bağlayabiliriz. REKLAM ESKİ EŞLE SELFIE YERİNE GİZLİCE FOTOĞRAF SİLMECE Özellikle ünlülerin özel hayatlarını başkalarının sohbetine konu etmek istememesini de çok iyi anlayabiliriz. İşte bu yüzden boşanma selfie'leri yerine eski eşin fotoğraflarını gizlice silme olasılıkları daha yüksek. Tanıdığımız isimler, yeni biri hakkında paylaşım yapana kadar ilişki durumlarındaki değişiklikler hakkında tek kelime etmeyebiliyorlar. Elbette mutsuz evliliklerinin sona ermesini ve yeni başlangıçları yakın çevreleriyle kutlayan pek çok insan var. Ama sosyal medya paylaşımları söz konusu olduğunda artık boşanmışların daha suskun veya en azından daha az gürültülü olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu, evlilikte özellikle de çocuklar varsa boşanma sonrası için çok önemli bir adım olarak düşünülebilir.

BAŞKASININ MASASINA MEZE OLMAK YA DA OLMAMAK Düşünsenize, ünlüler için ve özellikle de çocukları için aile travmasını magazin dergilerinde yaşamak oldukça korkunç değil mi? Hem boşanmanın taraflarını hem de çocukları ne kadar incitebileceğini hayal etmek zor değil. Boşanma, tek başına yeterince travmatikken ve kendinizi savunmasız hissederken, kişisel hayatınızın herkesin masasına malzeme olmasını siz de istemezsiniz. Klinik Psikolog Şehnaz Tuna da “Artık boşanma parti ve duyurularının hem ünlüler hem de ünlü olmayanlar için geride kaldığını gözlemliyoruz” diyor. İnsanların boşanma haberlerini gizli tutmayı tercih etme sebeplerini şöyle sıralıyor: Mahremiyet ve kişisel alanın korunması: Boşanma süreci çiftlerin arasındaki ilişkiye ve aileye dair pek çok kişisel detayı içerebilir. Bu nedenle insanlar bu tür özel konuları kamuya açmayı tercih etmeyebilirler. Duygusal korunma: Boşanma, duygusal zorluklarla dolu bir süreçtir ve insanlar bu süreçte korunma içgüdüsüyle hareket edebilirler. Boşanma haberlerini gizli tutmak bu süreci daha az dikkat çekici hale getirerek duygusal açıdan daha az yıpranmayı sağlar. Çocukların korunması: Eğer çiftin çocukları varsa boşanma süreci onların da duygusal ve psikolojik sağlığını etkileyebilir. Dolayısıyla çocuklarının bu süreci olabildiğince az hasarla atlatmasını isteyen ebeveynler boşanma haberlerini gizli tutabilirler.

Toplumsal baskı: Bazı insanlar toplumun ve çevrelerinin olası yargı ve eleştirilerinden kaçınmak için boşandıklarını saklayabilirler. Özellikle kamuoyunun dikkatini çekebilecek ünlüler için bu önemli bir sebeptir. Medya tacizi: Ünlülerin boşanma haberleri medyanın yoğun ilgisini çektiği için bu durum tarafların medya tarafından taciz edilmesine yol açar. Bu tür tacizlerle başa çıkmak zor olduğu için bazı ünlüler boşanma haberlerini duyurmak yerine gizli tutmayı seçerler. İş ve kariyer endişesi: Özelikle iş dünyasında yeri olan veya tanınmış kişiler için boşanma haberleri bu kişilerin profesyonel imajlarını etkileyebilir. Kariyerlerini koruma hedefinde olan iş insanı ya da ünlüler bu sebepten dolayı sessiz bir ayrılığı tercih ederler. Yine de her çiftin boşanma süreci ve bununla ilgili sahip oldukları duygular farklılık gösterdiği için boşanma partileri ya da büyük boşanma duyurularının bazı çiftlerde halen görülebildiğini söyleyen Klinik Psikolog Tuna, “Herkesin kişisel tercihlerine ve yaşadığı duruma bağlı olarak farklı yaklaşımlar olabilir. Bazıları bu süreci daha özel ve sessiz bir şekilde geçirmeyi tercih ederken, diğerleri bu kararlarını açıkça ilan etmeyi seçebilir” diye ekliyor. REKLAM

“SESSİZCE BOŞANDILAR” KLİŞESİ Peki, yerli magazin dünyamızda yeterince sessiz boşanma yaşanabiliyor mu? "Sessiz sedasız boşandılar" ifadesi bir magazin klişesinden mi ibaret? Galiba öyle. Şöyle bir zihninizi zorlayın, hiç aklınıza geliyor mu dünyadaki sessiz boşananların yerli örnekleri? Hatırlayın, Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti istedikleri kadar sessiz kalabildiler mi? Aldatma iddiası, kimin yüzünden boşanmanın gerçekleştiği soruları peş peşe ortaya atıldıkça iki taraf da birbirlerini koruyan açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Boşandıkları mahkeme binasından el ele ayrılacak kadar yakın oluşlarıyla hem şaşırttılar, hem de birbirlerine çok yakıştırıldıkları için ayrılmaları bir türlü kabul edilemediğinden sessiz kalmalarına fırsat verilmedi. Bizim ‘sessiz boşanma’ evresine geçmemize daha zaman var anlaşılan. Ama bir dakika, Aylin Aslım’ın Utku Vargı’dan geçen yaz boşandığını geçen hafta öğrenmemiş miydik?