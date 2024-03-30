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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akıllara durgunluk veren gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!

        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!

        İstanbul'da, akılalmaz bir gasp yaşandı. Kız arkadaşıyla birlikte aracıyla markete gelen M.A.Y., alışveriş için kız arkadaşını araçta bırakarak markete girdi. Araca binen bıçaklı 2 kişi, tehdit ettiği M.A.Y.'nın kız arkadaşını da araçla birlikte gasp edip kaçırdı. Kız arkadaşının bağırması üzerine araca koşan M.A.Y., gaspçılara yetişemedi. Genç kızı yolda bırakan gaspçılar, yakalanarak tutuklandı

        Giriş: 30.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:34
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        İstanbul'da akılalmaz gasp! Genç kızı arabayla kaçırdılar!
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        İstanbul'da olay, iki gün önce Beylikdüzü’nde gece 02.30 sıralarında yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yanında kız arkadaşı ile eve dönen M.A.Y., alışveriş için markete gitti. Marketin önünde duran M.A.Y., aracın anahtarını kız arkadaşına bırakıp içeri girdi.

        ARACI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KAÇIRDILAR

        M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duydu. Dışarı doğru bakan M.A.Y., kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gördü. Araca koşan M.A.Y, gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşı aracıyla birlikte kaçırılan M.A.Y, bir yandan da olayı polise bildirdi.

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        GENÇ KIZI İNDİRİP ARACI KAÇIRDILAR

        Gaspçıları yakalamaya çalışan M.A.Y., şüphelilere yetişemedi. Aracı kaçıran gaspçılar, genç kızı kısa bir süre sonra yolda indirerek araçla ortadan kayboldu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kız ifadesinde, araca binen iki kişinin bıçakla kendisini tehdit ederek arabayı kaçırdığını, kısa bir süre sonra da kendisini araçtan indiren şüphelilerin kaçtığını söyledi.

        İKİ GASPÇI DA TUTUKLANDI

        Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarla gaspçıların Esenyurt yönüne kaçtığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, kısa sürede şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla gaspçılar Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) yakalandı. Gasp edilen araç da bulundu. İkişer suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Korkunç olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde markete alışveriş için giren M.A.Y., kısa bir süre sonra market önüne park ettiği araçta bulunan kız arkadaşının çığlık sesini duyunca hareketleniyor. Marketten araca koşan M.A.Y. gaspçılara yetişemiyor. Gaspçılar, M.A.Y’nin kız arkadaşının içinde bulunduğu aracı kaçırıyor.

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        #İstanbul gasp
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