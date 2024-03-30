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İstanbul'da olay, iki gün önce Beylikdüzü’nde gece 02.30 sıralarında yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yanında kız arkadaşı ile eve dönen M.A.Y., alışveriş için markete gitti. Marketin önünde duran M.A.Y., aracın anahtarını kız arkadaşına bırakıp içeri girdi.

ARACI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KAÇIRDILAR M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duydu. Dışarı doğru bakan M.A.Y., kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gördü. Araca koşan M.A.Y, gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşı aracıyla birlikte kaçırılan M.A.Y, bir yandan da olayı polise bildirdi. REKLAM

GENÇ KIZI İNDİRİP ARACI KAÇIRDILAR Gaspçıları yakalamaya çalışan M.A.Y., şüphelilere yetişemedi. Aracı kaçıran gaspçılar, genç kızı kısa bir süre sonra yolda indirerek araçla ortadan kayboldu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Genç kız ifadesinde, araca binen iki kişinin bıçakla kendisini tehdit ederek arabayı kaçırdığını, kısa bir süre sonra da kendisini araçtan indiren şüphelilerin kaçtığını söyledi.

İKİ GASPÇI DA TUTUKLANDI Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarla gaspçıların Esenyurt yönüne kaçtığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren polis, kısa sürede şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla gaspçılar Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) yakalandı. Gasp edilen araç da bulundu. İkişer suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA Korkunç olay, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde markete alışveriş için giren M.A.Y., kısa bir süre sonra market önüne park ettiği araçta bulunan kız arkadaşının çığlık sesini duyunca hareketleniyor. Marketten araca koşan M.A.Y. gaspçılara yetişemiyor. Gaspçılar, M.A.Y’nin kız arkadaşının içinde bulunduğu aracı kaçırıyor.