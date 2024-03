İstanbul'da olay, iki gün önce Beylikdüzü’nde gece 02.30 sıralarında yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yanında kız arkadaşı ile eve dönen M.A.Y., alışveriş için markete gitti. Marketin önünde duran M.A.Y., aracın anahtarını kız arkadaşına bırakıp içeri girdi.

ARACI KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KAÇIRDILAR

M.A.Y., markette alışveriş yaparken, birden kız arkadaşının çığlık seslerini duydu. Dışarı doğru bakan M.A.Y., kız arkadaşının bulunduğu aracın tanımadığı iki kişi tarafından kaçırıldığını gördü. Araca koşan M.A.Y, gaspçılara yetişemedi. Kız arkadaşı aracıyla birlikte kaçırılan M.A.Y, bir yandan da olayı polise bildirdi.