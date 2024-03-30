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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nurşah Kılınç 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!

        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!

        İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Nurşah Kılınç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:13
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        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
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        İstanbul'da kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında, Kağıthane Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu'nda AKOM önünde meydana geldi.

        KONTROLDEN ÇIKTI BARİYERLERE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç'ın (26) kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı.

        ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

        GENÇ KADIN ARAÇTA SIKIŞTI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        NurşahKılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, NurşahKılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

        Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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