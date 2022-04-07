Dün günü 16,03 TL'den kapatan euro kurunda hareketlilik devam ediyor. Euro kuru 7 Nisan Perşembe günü itibarıyla güne %0,53 artış ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 7 Nisan Perşembe günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (7 NİSAN)

7 Nisan saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,11 liradan işlem görüyor.

#kurcevirici#100