Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.077,30 %1,42
        DOLAR 34,7987 %0,25
        EURO 36,9760 %0,39
        GRAM ALTIN 2.950,48 %0,54
        FAİZ 41,78 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 34,81 %-0,44
        BITCOIN 98.624,00 %-0,41
        GBP/TRY 44,5549 %0,43
        EUR/USD 1,0616 %0,28
        BRENT 71,40 %-0,96
        ÇEYREK ALTIN 4.824,04 %0,54
        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme

        Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi yüzde 0,4 büyüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH ve istihdam verilerini açıkladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 arttı.

        AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

        GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

        GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,3 düşerken, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

        Euro Bölgesi’nde istihdam üçüncü çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttı.

        AB'de ise istihdam üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Habertürk Anasayfa