Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, aralıkta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, önceki yılın aralık ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7, AB'de ise 6,4 seviyesinde idi.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, aralıkta İspanya'da yüzde 13,1, Yunanistan'da yüzde 11,6, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,1 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 148 bin olurken, bunun 11 milyon 48 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 862 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 311 bin olarak belirlendi.

Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 15, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

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