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        Haberler İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu

        Euro Bölgesi'nde enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 13:03
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5,5
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 olarak ölçüldü.

        AB'de ise mayısta yüzde 7,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 6,4 seviyesinde belirlendi.

        Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,35'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,31'i hizmetler, yüzde 1,42'si enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

        Yıllık enflasyon, haziranda Macaristan'da yüzde 19,9, Slovakya'da yüzde 11,3 ve Çekya'da 11,2 oldu. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 6,7, Almanya'da yüzde 6,8 ve Fransa'da yüzde 5,3 olarak tespit edildi.

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