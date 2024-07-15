EURO 2024'ün şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, kupasını kaldırdı. İşte kupa töreninden kareler...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşan İspanya Milli Takımı, kupasını kaldırdı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan EURO 2024, Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere arasında yapılan final maçıyla sona erdi. İspanya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
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Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İspanya Kralı 6. Felipe, Galler Prensi William katıldı.
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Kupayı sahaya kurulan platforma son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi. Önce şampiyon İspanya'nın alkışları arasında platforma gelen karşılaşmanın hakemleri ve ikinci İngiltere'nin madalyaları verildi.
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Daha sonra sahneye şampiyon İspanya çıktı. UEFA Başkanı Ceferin, kupayı kaptan Alvaro Morata'ya verdi. Takım arkadaşlarının önüne gelen Morata, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.
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Takım arkadaşları ve taraftarlarının eşlik ettiği kutlamaya stattaki havai fişekli gösteri de renk kattı.
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İspanyol futbolcular, kupa töreninin ardından sevincini kendilerini desteklemek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda gelen taraftarlarıyla yaşadı.
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BİREYSEL ÖDÜLLER
EURO 2024'te farklı kategorilerde bireysel ödüller sahibini buldu.
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Turnuvanın en iyi futbolcusu İspanya'dan orta saha oyuncusu Rodri seçildi. En iyi genç oyuncu ödülü ise Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.
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