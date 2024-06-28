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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlayacak - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlayacak

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:15
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        EURO 2024'te son 16 turu heyecanı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları yarın başlayacak.

        A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

        Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan da en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turu oynamaya hak kazandı.

        Kazanan takımın çeyrek finale çıkacağı etap, yarın 2 müsabakayla başlayacak. TSİ 19.00'da İsviçre ile İtalya, 22.00'de ise Almanya ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

        TÜRKİYE, AVUSTURYA İLE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak.

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        F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi.

        Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

        EŞLEŞMELER VE MAÇ PROGRAMI

        Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

        Yarın:

        19.00 İsviçre-İtalya (Berlin Olimpiyat Stadı)

        22.00 Almanya-Danimarka (BVB Stadı-Dortmund)

        30 Haziran Pazar:

        19.00 İngiltere-Slovakya (AufSchalke Arena-Gelsenkirchen)

        22.00 İspanya-Gürcistan (Köln Stadı)

        1 Temmuz Pazartesi:

        19.00 Fransa-Belçika (Düsseldorf Arena)

        22.00 Portekiz-Slovenya (Frankfurt Arena)

        2 Temmuz Salı:

        19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)

        22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

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