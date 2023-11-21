Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var ve nasıl birinci olur?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son hafta geldi çattı. D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam son maçında Galler ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın kura çekimine lider olarak katılmak isteyen millilerimizin, hem grubundaki son durumu hem de lider tamamlama ihtimallerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'n katılmayı son oynadığı Letonya maçıyla başaran A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın grup kura çekimine lider ve seri başı katılmak adına bu akşam Galler ile mücadele edecek. İşte, söz konusu maça saatler kala zorlu maç ve liderlik ihtimalleri hakkında tüm bilgiler...
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GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Galler Türkiye karşılaşması bu akşam (21 Kasım Salı) günü saat 22:45'de oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, Galler karşısında puan alması halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.
Millilerimiz, Galler'e mağlup olması halinde ise Hırvatistan'ın Ermenistan'a puan kaybetmesini bekleyecek.
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EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)
2-) Hırvatistan / 13 Puan (7 maç)
3-) Galler / 11 Puan (7 maç)
4-) Ermensitan / 8 Puan (7 maç)
5-) Letonya / 3 Puan (8 maç)
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MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR
25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye
28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan
16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye
19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler
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8 Eylül: Türkiye 1-1 Ermenistan
12 Ekim: Hırvatistan 0-1 Türkiye
15 Ekim: Türkiye 4-0 Letonya
21 Kasım: Galler - Türkiye