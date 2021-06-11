Türkiye’nin köklü markalarından Dardenel, Türkiye-İtalya maçı öncesinde tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Ton balığı ile ünlü marka, Euro 2020 açılış maçı öncesinde instagram hesabından yaptığı paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine “Bu akşam makarnaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

CİNSİYETÇİ İFADELER TEPKİLERE YOL AÇTI

"Bizim çocuklar" yakıştırması ile Türkiye'nin sempatisini toplayan Milli Takım'a destek iddiasıyla verilen bu reklam, cinsiyetçi ifadeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

İtalyanların makarnası ile ünlenmesine yapılan negatif atıf, Twitter’da da trending topic listesine girdi. Twitter kullanıcıları cinsiyetçi ve eril dili eleştirirken, marka da kısa süre sonra geri adım atarak tepkilere neden olan paylaşımı kaldırdı.