Etrafa tehditler savuran Suriyeli esnaf sınır dışı ediliyor

DHA

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyarmış, çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla olay büyümüştü.

ETRAFA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurmuştu.

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri Hammamı'yı gözaltına aldı. Savcılığın, Hamza Hammamı hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı.

Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.