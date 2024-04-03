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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni - Son dakika haberler

        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

        Antalya'nın Serik ilçesinde komşusu, 43 yaşındaki Şehmus Löklök'ü çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren 35 yaşındaki Hasan Basri Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yağız ilk ifadesinde kendisine küfrettiği gerekçesiyle Löklök'ü bıçakladığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:25
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        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
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        Antalya'da tüyler ürperten olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta, dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında yaşandı.

        BIÇAĞI KOMŞUSUNUN KALBİNE SAPLADI

        DHA'da yer alan habere göre iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız (35), yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e (43) saldırıp, kalbinden bıçakladı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

        ŞehmusLöklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        "KÜFÜR ETTİĞİNİ" İDDİA ETTİ

        Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

        3 YIL ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

        Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.

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        #Antalya
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