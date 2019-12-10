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ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Ashleigh Cope, yaptırdığı tıbbi bir işlemden sonra nekrotizan fasiit bakterilerin neden olduğu enfeksiyonu kaptı.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; yerel bir hastanede tıbbi bir prosedür geçirdikten sonra, et yiyen bir bakteriye yakalandığı söylenen Cope, hayatı için savaşıyor.
Nekrotizan fasiit, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek nadir bir bakteriyel durumdur. Cope'da geçen hafta nadir görülen et yiyen bakteri teşhis edildi.
OMUZLARINDAN AYAK PARMAKLARINA TÜM VÜCUDU ETKİLENDİ
Cope’nin arkadaşı Sidney Frank, “Ashleigh doktora gitti. Nekrotizan fasiit teşhisi koydular ve bu durum onun omuzlarından ayak parmaklarına tüm vücudunu etkiledi" dedi.
Enfeksiyon Cope'un sadece vücuduna yayılmıyor, ailesi genç kızın derisinin yüzde 40'nın etkilediğini söyledi.
Cope, son yedi gün içinde altı ameliyat geçirdi.
Frank, “Bundan önce et yiyen bakterinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu" diye konuştu.
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