Esra Şaşmaz İle Masal Zamanı: Noel Baba

Bir zamanlar Kuzey Kutbu'nda oldukça sağlıklı, zengin, Noel Baba adında biri yaşarmış. Noel Baba iyi ve cömert bir insanmış. Noel Baba insanları çok ama çok sever ve aynı zamanda şaşırtırmış. Sık sık diğer insanları mutlu edecek şeyler yaparmış. Noel Baba’nın özel bir hobisi varmış
Noel Baba
Herkesten gizli çok güzel oyuncaklar yapar ve bu oyuncakları çocuklara Noel gecesi dağıtılmış.
Her zaman ki gibi, bir Noel günü yaklaşıyormuş, Noel Baba çocuklar için çok özel hediyeler hazırlamaya başlamış.
Noel gecesi şehirdeki tüm evlerin bacalarına tırmanıp, özel olarak hazırladığı hediyeleri şömineye asılı çorapların içine yerleştirecekmiş. Noel baba evlerden birine tırmanıp hediyeleri dağıtmaya başlamış. Bu süre zarfında zavallı Noel baba çok yorgun düşmüş.
Kimsenin bilmediği, Noel Baba evine geri dönüp, daha hızlı hediyeleri dağıtabilmek için bu sefer kızağıyla yola çıkıvermiş. Ancak talihsiz Noel baba bu sefer de kızağı kara saplanmış. Ne yapmışsa da kızağını kardan çıkarmayı başaramamış.
Noel Baba ren geyiklerini karın içinden çekip çıkarmaya çalışırken aniden bir Melek görünmüş. Melek, Noel Baba’ya iyi bir adam olduğunu ve ona yardım etmek istediğini söylemiş.
Melek ren geyiklerine dokunmuş "Artık bu ren geyikleri oldukça özel, uçma yeteneğine sahipler." demiş.
Sonrasında Melek elini sallamış ve bir grup küçük Elf ortaya çıkmış. Elfler yeşil kıyafetler, uzun yeşil şapkalar giyiyorlarmış, uzun ve komik kulakları varmış "Elfler hediyeleri sahiplerine iletecek ve birçok çocuğa mutluluk getirecekler. Ayrıca Elfler çok hızlıdır ve her türlü oyuncağı yapmana yardımcı olacaklar." demiş. Noel Baba şoktaymış fakat bir o kadar da çok mutluymuş.
Elfler ve Noel Baba kızağa binmiş ve iplerin hareketiyle, ren geyiklerini gökyüzüne doğru uçup, mutluluk saçmışlar.
Noel Baba "Hepinize mutlu Noeller ve hepinize iyi akşamlar" demiş.
Ertesi sabah çocuklar uyanmış ve hemen şöminenin önüne koşmuşlar. Çorapların içinden oyuncaklarını almışlar ve sevinç çığlıkları atmaya başlamışlar.
"Anne! Birisi sihirli bir şekilde çorabımızın içine bir hediye koymuş. Bu çok güzel bir oyuncak!"
Herkese mutlu, sağlıklı yıllar...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!