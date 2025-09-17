Habertürk
        Esra Robanar: Karı - koca yıllarca birlikte çalışmadık - Magazin haberleri

        Esra Robanar: Karı - koca yıllarca birlikte çalışmadık

        Kendisi gibi oyuncu olan Barış Falay ile evli olan Esra Ronabar, yıllar önce eşiyle bir tiyatro oyununda oynadığını ancak anlaşamadıkları için bir daha aynı projede buluşmadıklarını anlattı; "Evde işler başka, sette işler başka... Yıllarca karı - koca birlikte iş yapmadık. 'Seninle çalışamayız' demiştim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.09.2025 - 09:59
        "Karı - koca yıllarca birlikte çalışmadık"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Esra Ronabar Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Balat'tan setten çıktığını söyleyen oyuncu, oğlu Mavi Rüzgar Falay'ın oyunculuk yapıp yapmayacağı sorulması üzerine; "Ne isterse o olsun. Anne ve baba olarak onu destekleyeceğiz. Önce kendine, sonra vatana millete hayırlı bir birey olsun. Tabii oyunculuk Türkiye'de her geçen yıl ağırlaşan bir meslek. Bu yüzden biraz endişeleniyorum ama gönlünde hangi aslan varsa yanında olurum" yanıtını verdi.

        Ece Ronabar, Mavi Rüzgar Falay ve Barış Falay
        Ece Ronabar, Mavi Rüzgar Falay ve Barış Falay
        "BARIŞ'A 'SENİNLE ÇALIŞAMAYIZ' DEDİM"

        Kendisi gibi oyuncu olan Barış Falay ile evli olan Esra Ronabar, eşi ile uzun süredir aynı projede yer almadıklarını ancak bu sezon birlikte sahneye çıkmayı düşündüklerini anlatan Ronabar; "Evde işler başka, sette işler başka... Yıllarca karı - koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. 3 dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve 'Seninle çalışamayız' demiştim ama şimdi farklı... Bir tiyatro oyununa vurulduk, ikimiz de çok sevdik. Fakat tam sahnelemeyi planlarken yeni sezonda Barış da anlaştı, ben de... Böylece tiyatro planı ertelendi, ikimiz de farklı dizilerle aynı gün yayındayız" dedi.

        "SEFER TASIMI KENDİM HAZIRLIYORUM"

        Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirten Esra Ronabar, yıllardır setlere kendi yemeklerini götürdüğünü söyledi. Ronabar; "Gluten, süt ve süt ürünleri hayatımızda yok. 2017'den beri sete kendi yemeğimi götürüyorum. Zeytinyağlımı, pilavımı evde yapıyorum. Biz eşitlikçi bir aileyiz, herkes sefer tasını kendi hazırlar. Barış da artık sete sefer çantasıyla gidecek. Ama bugün sette küçük bir kaçamak yaptım" ifadelerini kullandı.

        #Esra Ronabar
        #barış falay

