6 yıllık ilişkisini noktaladı

Show TV'nin sevilen programı '1 Başka Güzel'in sunucusu Esra Eron, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Efe Gürsoy ile ayrıldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Eron, "6 yıllık ilişkimizi karşılıklı konuşarak ve anlaşarak bitirmiş bulunmaktayız. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.