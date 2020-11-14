Efe Gürsoy ve Esra Eron dostlarıyla yemek yedi - Magazin haberleri

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Efe Gürsoy ve Esra Eron çifti önceki akşam Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Çift dostları ile birlikte akşam yemeği yedi.