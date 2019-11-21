Ameliyathane de ilk sorduğum soru 'İyi mi? Hayatta mı? Bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin' gibi cümleler olmuştu. Bugüne çok şükür ama insan evlat sahibi olunca bu kaygılardan kurtulması pek mümkün olmuyor... Benim ciddi ama duygusal, karakterli, net kararlı ne istediğini bilen minik adamım iyi ki doğdun.