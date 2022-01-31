Çocuklarınıza şevkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.” Sözleriyle ailelere seslendi.