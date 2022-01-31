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Esra Erol'a Elif Yıldırım tepkileri peş peşe geliyor! Esra Erol Elif Yıldırım olayı nedir, ne oldu?

Ünlü sunucu Esra Erol, son günlerin hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Elif Yıldırım olayıyla ilgili olarak gündeme gelen Esra Erol, sosyal medyada tartışılıyor. Peki Esra Erol Elif Yıldırım olayı nedir, ne oldu?

31.01.2022 - 12:20 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Elif Yıldırım olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, Elif Yıldırım olayı nedir, Esra Erol ne dedi sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

    ELİF YILDIRIM OLAYI NEDİR?

    Yıldırım Ailesi, 17 Ocak’ta Alanya’da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım’ı bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Alanya’da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun’a kaçtığı belirlendi. 

  • Konya’da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun’un, Elif Yıldırım’ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif’i canlı yayında öğrendi. Bugün ise Elif, canlı yayına çıktı, yaşadıklarının bir hata olduğunu anladığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini açıkladı. Esra Erol’un iknaları sonuç verse de ünlü sunucunun sinirlerine hakim olamadı.

  • AİLELERE SESLENDİ

    Yaşananlar karşısında çileden çıkan Esra Erol,“Bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğu, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemeleri gerektiğiniz çocuklarınıza öğretin. Özellikle babalara söylüyorum. 

  • Çocuklarınıza şevkat gösterin, saçlarını okşayın. Çevre ve mahalle baskısıyla onları asla yok saymayın. Bırakın baskıları, bırakın giyimlerine karışmayı. Onların zihinleriyle, maneviyatıyla daha fazla ilgilenin. En önemlisi bu, eğer bu ahlak değerleri, bu maneviyat olmadığı sürece gelir o zaman 2 tane ahlaksız, kızınızı iki güzel sözle kandırır şu anda olduğu gibi.” Sözleriyle ailelere seslendi.

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