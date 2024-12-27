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        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu, 2025'e koştu - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu, 2025'e koştu

        Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 2025'e koştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 20:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:26
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          Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmayı seven Esra Dermancıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

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          Oyuncu, yolda koştuğu bir videosunu paylaşarak 2024 yılına veda etti ve 2025'e olan heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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          "BENİMLE KOŞUN"

          Videoda Dermancıoğlu, "2024 artık bittin, bay bay. Aslında asla kötü geçirmedim, çok güzel geçirdim. Muskat oyunum, harika dizilerim, televizyon, biraz aşk. 2025’e koşuyorum ve inanılmaz olacak. Benimle koşun" ifadelerini kullandı.

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