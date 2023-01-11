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Esnaf kredisi faiz oranı: 2023 esnaf kredisi başvuru detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf kredisi paketine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz 12 ay vade imkanı tanındığını açıkladı. İşte esnaf kredisi faiz oranı ve başvuru detayları...

Giriş: 11.01.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 100 milyar lira olan esnaf kredi paketi limitini 50 milyar TL artırarak 150 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler esnaf kredisi faiz oranına çevrildi. İşte esnaf kredisi paketi ile ilgili detaylar...

  • ESNAF KREDİSİ FAİZ ORANI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkbank Paraf Troy kredi kartı bulunan esnafın kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz 12 ay vade ve yüzde 9.75 faiz imkanı sağladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Paraf Troy esnaf kartı olanlar, hammadde, malzeme benzeri alımlarında kredi kartı üst limitini yüzde 50 artırarak 150bin liraya yükseltiyoruz” dedi

  • ESNAF KREDİSİ PAKETİ DETAYLARI

    Esnafa tahsis edilen 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredi faizini yüzde 7,5'a düşürüldüğünü belirten Erdoğan, 2020-2021 yıllarında Halkbank kredilerinde 14 milyar TL erteleme yapıldığını söyledi. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle:

    Vergi indirimlerine kadar daha pek çok kolaylık sağlandı.

    Esnafla Halkbank’tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin TL’den 500 bin liraya çıkarıldı.

  • Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon TL’ye yükseltildi.

    Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıldı.

    Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltildi.

    Geçtiğimiz yıl esnafların kooperatifler sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL’yi buldu.

    Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2 oranında bir büyüme oranına ulaşıldı.

    İstihdamda 31,5 milyon ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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