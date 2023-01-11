Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon TL’ye yükseltildi.

Esnafa destek paketini 50 milyar TL ilave ile 150 milyar TL'ye çıkarıldı.

Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde gibi alımlarda kullandığı kredi limitini 150 bin TL’ye yükseltildi.

Geçtiğimiz yıl esnafların kooperatifler sayesinde kullandığı kredi bakiyesi 123 milyar TL’yi buldu.

Dünyanın küçülmeyi konuştuğu dönemde 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2 oranında bir büyüme oranına ulaşıldı.

İstihdamda 31,5 milyon ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı.