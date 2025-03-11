Esnaf kredi limiti güncellendi! Esnaf kredisi ne kadar oldu ve başvuru nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Esnaf ve sanatkara kredi müjdesi

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin şahıs üstü limitinin 2002'de yalnızca 5 bin lira olduğunu, bu limiti genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu noktada şu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz. TESKOMB kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz. Böylelikle esnaf ve sanatkarlarımızın önemli beklentilerinden birini daha karşılamış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Erdoğan, 2016 yılında uygulamaya geçirdikleri sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimci esnafa 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduklarını belirterek, "2017 yılında devreye aldığımız indirimli yatırım kredileri kapsamında da 6 bin esnafımıza 3,6 milyar lira iş yeri edindirme kredisi, 7 bin 710 esnafımıza ise 4,8 milyar lira tutarında taşıt edindirme kredisi sağladık. Kredi ve kefalet kooperatifimizin sayısı 402'den 1000'e ulaşırken, kredilerin yüzde 60'lara yaklaşan faiz oranı da yüzde 29'lar seviyesine indi. Bununla da yetinmedik. Belirli dönemlerde yüzde 4,5'e varan oranlarla esnaflarımıza kredi kullandırdık." ifadelerini kullandı.

Krediler üzerinden yapılan kesintilerde de önemli indirimlere gittiklerini belirten Erdoğan, "2002'de esnaf kredilerinin faiz oranlarının yalnızca yüzde 20'sini sübvanse edebilen hazinemiz, bugün bu kredilerin yüzde 50'sini destekliyor. Usta girişimcilerin, genç girişimcilerin ve kaybolmaya yüz tutmuş ticaret erbabının kullanacağı kredilerin ise yüzde 100'ünü karşılıyoruz. 2002'den bugüne esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarının ilk aylarında kullandırdığımız kredilerin toplamı ise 300 milyar lirayı buldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilen 2025 senesi içinde bu tür çalışmalara hız vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınının sadece sağlık boyutunu değil, ekonomik yönünü de en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Muhalefetin Türkiye ekonomisine kontak kapattırmak için sabah akşam üzerlerine geldikleri günlerde yanlış bir yola asla girmediklerini ifade eden Erdoğan, "Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Ticaret erbabımızın kredi taksitlerini erteledik, kooperatiflere olan gecikmiş borçlarını ise yapılandırdık. Mali sicil affı uygulamasıyla ticaret erbabımızın elini rahatlattık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinde de ülke olarak bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde, 42 bin iş yeri de kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat depremlerinde işleri ve iş yerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafımıza 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi kullandırdık. Kooperatifler aracılığıyla depremzede esnafımızın yanında olduk. Konut ve iş yerlerimizi tamamladıkça hak sahiplerine teslim ediyoruz." diye konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek istiyoruz"

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile alt mevzuatında ihtiyaç duyulan revizelerin yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, "2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içinde devreye alıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' olarak ilan edilen 2025 senesi içinde bu tür çalışmalara hız vereceğiz. Özellikle tedarik ve dağıtım kooperatifçiliğini daha da geliştirerek esnaf ve sanatkarlarımızın maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek istiyoruz." bilgilerini verdi.