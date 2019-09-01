Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) genel kurul toplantısında esnaf ve sanatkarlarlara öfke kontrolü eğitimi verilmesi tartışıldı. TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik ve federasyon başkanlarının katıldığı kurul toplantısı, TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

'SEBEPLER YASAYA YATIRILMALI'

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti. Şiddet olaylarının toplumun tüm kesimlerinde yaşandığına ve şiddet kültürünün geliştiğine işaret eden Palandöken, yaşanan olayların altında yatan sebeplerin masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

'ÖNCÜ OLMALIYIZ'

Palandöken, "Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.