Esnaf destek başvuru tarihi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini, gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59’a kadar uzattık" dedi

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