Ligde cumartesi günü Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak Eskişehirspor´da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre 1 oyuncunun koronavirüslü olduğu tespit edildi. Eskişehirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncumuzun evinde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz" denildi.

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