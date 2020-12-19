Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor'u konuk etti. Ev sahibinde Sezgin Coşkun mücadelenin 33. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Menemenspor 41. dakikada kazanılan penaltıda Taşkın Çalış'ın golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Eskişehirspor 60. dakikada bir kez daha öne geçti. Kaan Gül'ün asistinde Berkay Tanır, skoru 2-1'e getirdi. 21 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü attı.

Konuk ekip son dakikalarda skoru bir kez daha eşitledi. Menemenspor'a 1 puanı getiren golü Kamara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Eskişehirspor 6. beraberliğini aldı ve 10 aylık galibiyet hasretine nokta koyamadı. EsEs son galibiyetini geçen sezon 8 Şubat'ta Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek kazanmıştı.