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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir’de 9 gündür kayıp yaşlı kadın ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir’de 9 gündür kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

        Eskişehir'de 1 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 74 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:28 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:28
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        Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı yakınlarında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Naime Karslıoğlu’ndan acı haber geldi.

        1 Haziran’dan bu yana polis ekipleri tarafından aranan yaşlı kadın, Odunpazarı ilçesi Karacahisar Mahallesi’nde bulunan Regülatör Piknik Alanı’nın arkasındaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Bölgeden geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Karslıoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

        Yakınları tarafından son görüldüğü tramvay durağının yakınlarından ormanlık alana kadar yürüdüğü tespit edilen Karslıoğlu’nun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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