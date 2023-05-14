Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Eskişehir Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Eskişehir seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Eskişehir Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.22 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 84.1 oldu. Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 256.832 oyla yüzde 50.36 - Recep Tayyip Erdoğan: 213.497 oyla yüzde 41.87 - Sinan Oğan: 36.993 oyla yüzde 7.25 - Muharrem İnce: 2.639 oyla yüzde 0.52 aldı. Eskişehir 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 256.832 oyla yüzde 50.36Recep Tayyip Erdoğan: 213.497 oyla yüzde 41.87Sinan Oğan: 36.993 oyla yüzde 7.25Muharrem İnce: 2.639 oyla yüzde 0.52

Eskişehir Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.86 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:05 itibarıyla yüzde 74 oranında açıldı. 2023 Eskişehir milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 209.332 oyla yüzde 48.21 - Cumhur İttifakı: 187.197 oyla yüzde 43.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.538 oyla yüzde 2.89 - Ata İttifakı: 9.993 oyla yüzde 2.3 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 632 oyla yüzde 0.14 aldı. Saat 22:05 itibarıyla 2023 Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Millet İttifakı: 209.332 oyla yüzde 48.21Cumhur İttifakı: 187.197 oyla yüzde 43.11Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.538 oyla yüzde 2.89Ata İttifakı: 9.993 oyla yüzde 2.3Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 632 oyla yüzde 0.14CHP: 148.287 oyla yüzde 34.15AK Parti: 144.304 oyla yüzde 33.23İYİ Parti: 61.045 oyla yüzde 14.06MHP: 31.918 oyla yüzde 7.35ZP: 9.993 oyla yüzde 2.30YEŞİL SOL: 7.244 oyla yüzde 1.67YENİDEN REFAH: 6.081 oyla yüzde 1.40TİP: 5.294 oyla yüzde 1.22BBP: 4.894 oyla yüzde 1.13MEMLEKET: 4.278 oyla yüzde 0.99GENÇ: 930 oyla yüzde 0.21MP: 450 oyla yüzde 0.10TKP: 356 oyla yüzde 0.08GBP: 218 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 217 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 162 oyla yüzde 0.04HKP: 121 oyla yüzde 0.03MİLLİYOL: 104 oyla yüzde 0.02TKH: 59 oyla yüzde 0.01YP: 49 oyla yüzde 0.01ANAP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00