Eskişehir'de koruyucu aile programı gerçekleşti

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Vali Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirilen ‘Koruyucu Aile’ programına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleşen programa Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Vali Yrd. Kubilay Ant , Vali Yrd. Salih Altun ve çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, şunları kaydetti: "12 yıldır alanda her daim çocuklarımızın geleceği için, onların mutlu aile ortamlarında yaşamaları, büyümeleri, geleceğe hazırlanmaları için gayret göstermekteyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde ve yürütücülüğünde çocuklarımız için uygun aileler bulmaya çalışıyoruz. Bu proje sürekliliği ve devamlılığı olması gereken bir projedir. Hem çocuklarımızın hayatını güzelleştiren, hem de onları verdiğimiz ailelerin hayatlarını da güzelleştiren, aynı zamanda geleceğimizi de güzelleştirerek, iyileştirdiğini düşündüğüm bir projedir. Sadece yapılması gereken değil, gerçekten gönülden gayret etmemiz gereken bir projedir. Çocuklarımızla ilgili yaptığımız her şeyin önce bizlere, onları yanlarına verdiğimiz değerli ailelerimize ve geleceğimize çok büyük mutluluklar getireceğini, çok daha bizleri güzelleştireceğini, toplum olarak iyileştireceğine bütün samimiyetimle inanıyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Hacıoğlu da konuşmasında yapılan çalışmalar sonucunda 2002 yılında 23 olan koruyucu aile sayısının 101'e, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 118'e çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla etkinlik, Koruyucu Aile Hakkında gösterilen video ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen konser eşliğinde devam etti.