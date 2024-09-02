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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de, işgalden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:21
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          Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı için Vilayet Meydanı'nda, tören yapıldı. Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile çok sayıda kişi katıldı.

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          Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da törende okundu. Erdoğan mesajında, "Eskişehir ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle bir kutlu anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi, kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için, büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Eskişehir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

        • 3

          Törende konuşan Hava Binbaşı Hikmet Ozan Arslan ise şunları söyledi: "Bu anlamlı yıl dönümü, Yüce Türk milletine ve özellikle Eskişehirlilere kutlu olsun. Esareti kabul etmeyen Türk milleti, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek yola çıkmış, unutulması mümkün olmayan onurlu ve haklı bir mücadele vererek, ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve tarihte hak ettiği yeri almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında, şerefli bir mücadele veren Eskişehir halkı, 2 Eylül 1922 tarihinde şanlı bir destan yazmıştır."

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          Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterisinin ardından sona erdi.

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