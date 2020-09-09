Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi Mahallesi Küme Sokak'ta park halindeki bir otomobilin çalınması ile Orhangazi ve Sazova mahallelerindeki 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandığı aracın Eskişehir-Kütahya kara yolundaki Sazova Bilim ve Kültür Parkı otoparkına girdiğini belirledi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, hırsızlık zanlıları Şükrü A. ile Muhterem T'yi park içerisinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Şükrü A'nın emniyette çeşitli suçlardan 30, Muhterem T'nin ise 24 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli iki kişinin emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, kentte meydana gelen evden hırsızlık olaylarından elde edildiği değerlendirilen, klarnet, televizyon, çim biçme makinesi ile çeşitli ev aletleri ele geçirildi.