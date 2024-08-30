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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de ev yangını: 2 kedi öldü | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de ev yangını: 2 kedi öldü

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dairedeki 2 kedi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:55
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        Eskişehir'de ev yangını: 2 kedi öldü
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        Eskişehir Odunpazarı'nda apartman dairesinde çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı.

        Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında Barış S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        Bina, polis tarafından önlem olarak boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        2 KEDİ ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; yangından zarar gören dairedeki 2 kedi, veteriner hekimin müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        #Odunpazarı
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