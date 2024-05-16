Eskişehir'de bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

Eskişehir Tepebaşı'nda Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak'taki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Belediye ekipleri bu adrese gelerek, vefat eden bir vatandaşa ait evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.