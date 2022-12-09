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Eski Twitter çalışanlarından Musk'a ihtarname!

Twitter'ı satın aldıktan sonra, şirketin iş gücününün yüzde 70'i ile yolları ayırma kararı alan Elon Musk'ın başı işten çıkardığı çalışanlar ile derde girdi. Twitter'ın eski çalışanlarını temsil eden bir avukat, Musk'ın 7 Aralık 2022'ye kadar işten çıkardığı Twitter çalışanlarına tam kıdem tazminatı ödemesi gerektiği yönünde bir ihtarname gönderdi. Söz konusu ödeme yapılmadığı takdirde, Musk'ın davalık olacağı belirtildi

Giriş: 09.12.2022 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Twitter çalışanlarından Musk'a ihtarname!
HABERTURK.COM

Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra, şirkette kapsamlı bir işten çıkarma operasyonu başlatan Elon Musk'a, iş çıkardığı çalışanların avukatı tarafından dikkat çeken bir ihtarname gönderildiği ortaya çıktı.

Insider'ın haberine göre, Musk'ın 7 Aralık 2022'ye kadar işten çıkardığı Twitter çalışanlarına tam kıdem tazminatı ödemesi gerektiği yönünde bir uyarı yazısı gönderildi. Söz konusu ödeme yapılmadığı takdirde, Musk'ın davalık olacağı belirtildi.

'KAYBEDECEKSİN VE BUNU BİLİYORSUN'

Kamerman, Uncyk, Soniker & Klein isimli hukuk bürosunun ortaklarından Akiva Cohen tarafından kaleme alınan ihtarnamede, dünyanın en zengin insanı olan Musk, 'Twitter çalışanlarına karşı bağlayıcı yükümlülüklerinden kaçınmak için step dansı yapmaya çalışmakla' suçlandı.

Avukat Cohen, "7 Aralık Çarşamba gününe kadar müşterilerimize Twitter'ın söz verdiği kesintinin tamamını sağlamayı düşündüğünüzü kesin olarak onaylamazsanız, onlar adına bir tahkim süreci başlatacağız. Açık olmak gerekirse, Elon, kaybedeceksin ve bunu biliyorsun" dedi.

Cohen, Musk'ın açılacak davayı kazanma ihtimali hakkında da, "Twitter, avukatlık ücretlerine ve tahkim masraflarına, müvekkillerimizin alacağı tazminattan muhtemelen çok daha fazlasını ödeyecek" ifadelerinin kullandı.

5 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Musk'ın, Twitter'da kontrolü devralmasının ardından şirketin çalışan sayısı 7 bin 300'den 2 bin 300'e düştü. Bir diğer deyişle, şirket iş gücünün yüzde 70'i ile yolları ayırdı.

Elon Musk, işten çıkarmaların ardından, eski Twitter çalışanları tarafından, kendilerine vaat edilen kıdem tazminatını ödememekle suçlanıyor.

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