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Binlerce çalışanı işten çıkaran Musk kuzenlerini işe aldı

ABD basını, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın aile üyelerini Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde işe aldığını yazdı.

Giriş: 08.12.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Binlerce çalışanı işten çıkaran Musk, kuzenlerini işe aldı
Musk kuzenlerini Twitter'da işe aldı
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Konuya aşina iki kişinin Insider'dan Kali Hays'e verdiği demeçte, Elon Musk aile üyelerini Twitter'ın San Francisco merkezinde çalışmak üzere işe aldığını belirtti.

Milyarderin kuzenleri James Musk ve Andrew Musk'ın artık tam zamanlı Twitter çalışanları olarak göründüğü ifade edildi. İsmini açıklamayan bir kaynak, Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projelerinde çalıştığını, James Musk'ın ise Elon Musk'a çeşitli görevlerde yardımcı olduğunu belirtti.

Insider'ın haberine göre dünyanın en zengin insanı, binlerce Twitter çalışanını işten çıkarırken, şirketleri Tesla ve The Boring Company'den personeli kuruma aldı.

Konuya ilişkin ise Elon Musk veya Twitter'dan bir açıklama henüz gelmedi.

Elon Musk, Ekim sonunda Twitter'ı devraldığından beri şirketin 7500 kişilik iş gücünün yaklaşık yüzde 70'i ya işten çıkarıldı ya kovuldu ya da istifa etti.

Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ın ana merkezini çalışanlar için 'otele' dönüştürmesiyle gündem olmuş ve tepki çekmişti. İşte çıkarmalar sonrası mevcut çalışanları yoğun ve uzun saatler boyunca çalıştırdığı belirtilen Musk'ın kişilerin yatıya kalabilmesi için binaya yataklar getirttiği öne sürülmüştü.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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