Eski sevgilisinden Diddy'e tecavüz suçlaması
Gerçek adı Sean John Combs olan ve 'Diddy' ismiyle tanınan ünlü rapçiye, eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura 'tecavüz' ve 'şiddet' iddialarıyla dava açtı
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Müzik dünyasında 'Diddy' olarak tanınan Sean John Combs ile 'Cassie' ismiyle tanınan şarkıcı Casandra Ventura arasındaki 'tecavüz' ve 'şiddet' iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Cassie, perşembe günü New York'ta 54 yaşındaki Diddy hakkında bir şikayette bulunarak, 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını iddia etti.
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Cassie, dava dilekçesinde, "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" dedi.
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Suçlamalar arasında ünlü rapçinin sık sık kontrol edilemez öfke nöbetlerine kapıldığı ve Cassie’yi sürekli olarak dövdüğü de yer alıyor.
İddialar arasında, ünlü rapçinin o dönem sevgili olduğu Cassie’yi seks işçileriyle ilişkiye girmeye ve bu sırada uyuşturucu kullanmaya zorladığı da var.
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Mahkeme belgelerine göre; 2017'ye gelindiğinde Cassie Combs'tan ayrılmaya karar vermiş ve Malibu'da bir akşam yemeğinde buluşarak ilişkilerini tamamen bitirmeyi tartışmış. Yemekten sonra, iddiaya göre Sean Combs zorla evine girmiş ve ona tecavüz etmiş.
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Ünlü rapçinin avukatı Ben Brafman ise yaptığı açıklamada 'saldırgan ve çirkin' olarak nitelendirdiği iddiaları reddetti.
Avukatı Diddy’nin bu iddiaları reddettiğini açıklarken ünlü yıldızın taciz ve tecavüzüne maruz kaldığını iddia eden Cassie’nin bu ilişki hakkında bir kitap yazma tehdidinde bulunduğunu ve bu kitabı yazmamak karşılığında 30 milyon dolar talep etiğini iddia etti.
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Buna karşılık Ventura'nın avukatı Douglas Wigdor da bir açıklama yaptı ve "Bay Comb's, Ventura'ya onu susturması ve bu davanın açılmasını engellemesi için sekiz haneli rakamlar teklif etti. Bayan Ventura onun bu çabalarını reddetti ve sessizlik içinde acı çeken tüm kadınların sesi olmaya karar verdi. Bayan Ventura cesaretinden dolayı alkışlanmalıdır" dedi.
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Ventura'nın Combs ile ilk olarak 2005 yılında, kendisi 19, Combs ise 37 yaşındayken tanıştığı belirtiliyor. Ünlü rapçi Cassie ile 1993 yılında kurduğu Bad Boy Records firması aracılığıyla 2006 yılında sözleşme imzalamıştı.
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Cassie, henüz 19 yaşındayken Diddy'nin sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalamıştı.
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Cassie, 2019 yılında Alex Fine ile evlenmiş ve çiftin iki çocuğu olmuştu.