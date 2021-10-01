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Eski muhtarın katil zanlıları akraba çıktı

Kars'ta, pompalı tüfekle öldürülen eski köy muhtarı Remzi Mızrak'ın katil zanlıları akrabaları çıktı. Polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalanan Hüseyin ile Şükrü Eldemir kardeşler tutuklandı

01.10.2021 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
Eski muhtarın katil zanlıları akraba çıktı
Eski muhtarın katil zanlıları akraba çıktı
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DHA

Kars'ta akrabaları, eski köy muhtarı Remzi Mızrak'ı (70) pompalı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin (32) ile Şükrü Eldemir (27) kardeşler, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olay, 29 Eylül Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi Şükrü'nün kullandığı otomobilden pompalı tüfekle ateş açan Hüseyin Eldemir, onlarca kişinin gözü önünde Hasçiftlik köyü eski muhtarı Remzi Mızrak'ı vurdu. Mızrak, ambulansa kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı ve köyünde yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

POLİS VE JANDARMANIN ORTAK ÇALIŞMASI İLE YAKALANDI

Olayın ardından otomobille kaçan kardeşler, MOBESE kameralarının görüntülerinden yapılan takiple, polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalandı. Araçta ele geçirilen Hüseyin Eldemir'in kullandığı pompalı tüfek, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

3 AY ÖNCE OĞLU SİLAHLA VURDU İDDİASI

Emniyetteki ifadesinde Remzi Mızrak'ın oğlu T.M.'nin 3 ay önce kendisini bacağından silahla vurduğunu belirten Hüseyin Eldemir, olayı bu yüzden işlediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eldemir kardeşler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet şüphelisi iki kardeşin, öldürdükleri Remzi Mızrak'ın amcasının torunları olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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