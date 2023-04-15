Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz! - Son dakika haberleri

Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz!

Çorum'da, alacak verecek kavgasında, köyün girişinde silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar 67 yaşındaki Seyit Aktaş hayatını kaybetti. Oğlu, 38 yaşındaki Murat Aktaş ise yaralandı. Olay sonrası şüphelilerden Ömer T., gözaltına alındı. Kaçan Ahmet T.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Giriş: 15.04.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz! - Son dakika haberleri
Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Çorum'da, tüyleri diken diken eden olay dün akşam saatlerinde Çorum merkez İğdeli köy girişinde meydana geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, Ahmet T. (35) ve Ömer T. (29) daha önceden alacak verecek dolayısı ile husumetli oldukları eski köy muhtarı Seyit Aktaş (67) ve Murat Aktaş (38) ile karşılaştıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktı.

BABA İLE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T. üzerinde bulunan tabanca ile Seyit Aktaş ve oğlu Murat Aktaş’a ateş edip yaraladı.

ESKİ MUHTAR HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Seyit Aktaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞER ZANLI ARANIYOR

Oğlu Murat Aktaş'ın ise tedavisi sürüyor. Olay sonrası şüphelilerden Ömer T., gözaltına alındı. Kaçan Ahmet T’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akşener: Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum
Akşener: Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum
Babasını yaralamış annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi!
Babasını yaralamış annesini öldürmüştü! İşte caninin ifadesi!
İstanbul'da yaşandı! Ölü ve yaralılar var! Neden: Makas!
İstanbul'da yaşandı! Ölü ve yaralılar var! Neden: Makas!
EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak
EYT'liler ilk maaşlarını bugünden itibaren alacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.