Eski muhtara köyün girişinde kanlı infaz!

DHA

Çorum'da, tüyleri diken diken eden olay dün akşam saatlerinde Çorum merkez İğdeli köy girişinde meydana geldi.

SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, Ahmet T. (35) ve Ömer T. (29) daha önceden alacak verecek dolayısı ile husumetli oldukları eski köy muhtarı Seyit Aktaş (67) ve Murat Aktaş (38) ile karşılaştıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktı.

BABA İLE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T. üzerinde bulunan tabanca ile Seyit Aktaş ve oğlu Murat Aktaş’a ateş edip yaraladı.

ESKİ MUHTAR HASTANEDE CAN VERDİ İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Seyit Aktaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞER ZANLI ARANIYOR Oğlu Murat Aktaş'ın ise tedavisi sürüyor. Olay sonrası şüphelilerden Ömer T., gözaltına alındı. Kaçan Ahmet T’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.