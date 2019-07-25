SON DAKİKA! DEHŞET! Eski koca vahşeti! Bir yıl tehdit etti, böyle katletti!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Korkunç olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Şehmuz Ersait, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti.

Nuray Anar'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait, daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin bir yıl önce boşandığını ve Ersait'in sürekli evin önüne gelerek Anar'ı tehdit ettiğini söylediler.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cinayet anları ise yol kenarında bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bina önünde eski eşi Nuray Anar’ı bekleyen Ersait, Anar’ın yola çıktığını görünce hızla kendisine doğru yönelip silahını çekiyor. 5-6 ateş ederek ileryen Ersait, Anar’ın yere düşmesi sonrası silahı kendi kafasına dayayıp ateş ediyor. Görüntülerin devamında ise silah sesini duyan bina sakinleri olay yerine doğru panik içinde koştuğu görülüyor.