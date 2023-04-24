"Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"
Deniz Çoban: Galatasaraylı oyuncunun kaleye attığı bir şut, yakındaki savunma oyuncusunun ayağından sekerek diğer takım arkadaşının doğal konumundaki koluna temas ediyor. Elinin topa doğru bir hareketi olup olmadığı konusunda her açıdan farklı bir bakış görüyorum. Beklenmedik bir top. Oyuncunun elini toptan kaçırabilecek kadar vakti olup olmadığı konusunda şüphem var. Elle oynamanının 5 kriterini saydım, 2'sinde şüphe var. 3'ünde şüphem yok. Hakem hangi kararı verirse versin tartışılacağını ama hakemin kararına saygı duyulacağını düşünüyorum. Burada hakem bu penaltıyı saha içerisinde verse... Ben hakem kararına yanlış diyemem. Hakem kararının yanındayım. İtirazım başka konuya. Benim tanıdığım Hakan Ceylan bu değil, burada VAR müdahalesi yapacak insan değil.
Seçim Demirel: Ben de bu pozisyona baktığımda her ne kadar yakından gelen bir top olsa bile oyuncunun dizinin ve elinin kalkış şeklini çok doğal bulmuyorum. Bu tarz pozisyonların normal akışıyla karar vermek lazım. Oyuncunun elini son anda açarak, bir risk aldığını ve topun o ele temas ettiğini düşünüyorum. Burada bir elle oynama ve penaltı olduğunu düşünüyorum. Asla VAR müdahalesiyle değil sahadaki hakemin karar vereceği bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: Elle oynamada iki temel faktör var. El topa gidiyor mu, el oynuyor mu? O pozisyona özel o elin konumu doğal mı, değil mi? Gerçekten oynama var diyenlere yok diyenler, yok diyenleri var diyenler ikna edemez. Elin orada doğal olup olmadığı konusundaki karar hakeme ait olmalı.