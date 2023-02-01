Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Aydın'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! - Güncel haberler

Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın´ın Didim ilçesinde 69 yaşındaki Celal Taşkıran Almanya´da yaşayan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi 69 yaşındaki Yeter Zorba´yı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi arayıp kendini ihbar etti

Giriş: 01.02.2023 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü! - Güncel haberler
DHA

Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi.

Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya´ya giden Yeter, her yıl Türkiye´ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı.

15 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba´nın hayatının kaybettiği belirlendi. Zorba´nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp´a gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğü itiraf etti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran´ın, eski eşi Yeter Zorba´yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Yangına giden itfaiye aracı devrildi
İzmir'deki 30 mezarlık alanı doldu, yenileri açılıyor
İzmir'deki 30 mezarlık alanı doldu, yenileri açılıyor
Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.