Eski eşine kurşun yağdırdı!
Ordu'nun Ünye ilçesinde, eski eşi 29 yaşındaki Y.O.'yu tabancayla vurarak yaralayan şüpheli 29 yaşındaki Volkan Büyük tutuklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi
Ordu'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim Cumartesi günü Nuriye Mahallesi'nde, eski eşi Y.O.'yu (29) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Volkan Büyük'ü (29) yakalamak için çalışma başlattı.
ZANLI BİR EVDE YAKALANDI
AA'da yer alan habere göre polisin, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Volkan Büyük, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ALIŞVERİŞ YAPARKEN VURMUŞTU
Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin market bölümünde alışveriş yapan Y.O.'ya, eski eşi Volkan Büyük tabancayla ateş etmişti.
GENÇ KADIN TEDAVİYE ALINMIŞTI
Şüpheli, olayın ardından kaçmış, yaralanan Y.O. ise Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.