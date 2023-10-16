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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da eski eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı! - En son haberler

        Eski eşine kurşun yağdırdı!

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, eski eşi 29 yaşındaki Y.O.'yu tabancayla vurarak yaralayan şüpheli 29 yaşındaki Volkan Büyük tutuklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:50
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        Eski eşine kurşun yağdırdı!
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        Ordu'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim Cumartesi günü Nuriye Mahallesi'nde, eski eşi Y.O.'yu (29) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan Volkan Büyük'ü (29) yakalamak için çalışma başlattı.

        ZANLI BİR EVDE YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre polisin, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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        Volkan Büyük, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ALIŞVERİŞ YAPARKEN VURMUŞTU

        Nuriye Mahallesi'ndeki Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin market bölümünde alışveriş yapan Y.O.'ya, eski eşi Volkan Büyük tabancayla ateş etmişti.

        GENÇ KADIN TEDAVİYE ALINMIŞTI

        Şüpheli, olayın ardından kaçmış, yaralanan Y.O. ise Ünye Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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