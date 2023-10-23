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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı! - Son dakika haberler

        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!

        Erzurum'da boşandığı eşi 25 yaşındaki Kübra K.'yi 14 yerinden, ilişkisi olduğunu iddia ettiği 20 yaşındaki Osman B.Y.'yi, 8 yerinden bıçakla yaralayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Bilgehan Gültekin, eski kayınvalidesi İlknur K.'nin, "Kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm" sözü sonrası kendinden geçtiğini ileri sürerek, ne yaptığını hatırlamadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:42
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        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
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        Erzurum'da olay, 20 Ekim saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Kübra K. (25) ile olan 3 yıllık evliliği 16 Ekim'de günü görülen boşanma davasıyla biten Bilgehan Gültekin (41), çocuklarını görmeye gitti.

        SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

        İki çocuk annesi Kübra K.
        İki çocuk annesi Kübra K.

        DHA'da yer alan habere göre kayınvalidesinin de evde olduğu görüşme sırasında çocuklarının velayetini alacağını söyleyen Bilgehan Gültekin, Kübra K. ile Osman B.Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını gösterdi.

        ESKİ EŞİNİ 14 KEZ BIÇAKLADI

        Bilgehan Gültekin tutuklandı.
        Bilgehan Gültekin tutuklandı.

        Kübra K. ile tartışan Bilgehan Gültekin, eline geçirdiği bıçakla eski eşini 14 yerinden bıçakladı. Bilgehan Gültekin, daha sonra Kübra K.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Osman B. Y.'nin evine gitti.

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        SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİYİ DE 8 KEZ BIÇAKLADI

        Osman B.Y. de 8 kez bıçaklandı.
        Osman B.Y. de 8 kez bıçaklandı.

        Apartman bahçesinde aralarında çıkan arbedede Osman B.Y.'yi 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan Gültekin, olay yerinden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI YARALI HALDE BULUNDU

        Bilgehan Gültekin ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan Gültekin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        İKİSİ DE HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

        Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Kübra K. ile Osman B. Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilgehan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        "KAÇ DEFA SALLADIM HATIRLAMIYORUM"

        Bilgehan Gültekin ifadesinde, son olarak Kübra K.'nın ayrılmak istediğini söylemesi üzerine anlaşmalı olarak mahkemeye başvurduklarını, 16 Ekim'de boşandıkların, 20 Ekim'de Kübra K.'nin görüntülü araması sonrası çocuklarını ziyarete gittiğini söyledi.

        Kayınvalidesinin de evde olduğu sırada çocuklarını gördüğünü söyleyen Gültekin, Kübra K.'ye Osman B.Y. ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları göstererek çocukların velayetini alacağını söylemesi üzerine tartışma çıktığını belirtti.

        "OĞLUNU ÖLDÜRÜRÜM SÖZÜYLE KENDİMDEN GEÇTİM"

        Bunun üzerine kayınvalidesi İlknur K.'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını ileri süren Gültekin, "Kayınvalidem, 'sen kimin çocuklarını alıyorsun' diyerek bıçağı salladı. Yemek masasının çekmecesindeki küçük bıçak elime geçti. Salonda yaşanan arbede sırasında sandalye ile vurdum ve kayınvalidemin elindeki bıçak düştü. Elimde küçük bıçakla Kübra K.'ye yöneldim. Kayınvalidemin 'Bilgehan kızıma bir şey yaparsan, oğlunu öldürürüm' sözü üzerine kendimden geçtim. Sonrasını tam hatırlamıyorum. Kübra'ya doğru bıçak salladım ama kaç defa salladım hatırlamıyorum. Kübra'ya denk geldi mi, yaralandı mı hatırlamıyorum. Sonra kapıya yöneldim" dedi.

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        "ARAMIZDA ARBEDE OLDU"

        Evden çıktıktan sonra Osman B.Y'nin evine yöneldiğini belirten Gültekin, "Kapıyı 18-19 yaşlarında bir erkek açtı. Osman B.Y., beni kapıda görünce içeri kaçtı. Kapıyı açan kişi de içeri kaçtı. Tekrar geri geldiğinde elinde ekmek bıçağı vardı. Bana doğru yöneldi, elini tuttum. Aramızda arbede oldu. Bu arada Osman B.Y., arbededen yararlanarak kaçmaya çalıştı. Ben de kovaladım. Bahçeye çıktık. Osman B.Y. kaçarken trafik ışıklarında bir ambulans denk geldi. Osman B.Y.'yi aldılar. Ben de kaldırıma oturdum. Yanıma gelen iki kişiden polisi aramalarını istedim. Polisler gelince teslim oldum. Parmaklarım ve kolumda yaralanmalar nasıl oldu hatırlamıyorum. Osman B.Y.'nin kardeşiyle yaşadığım arbede sırasında gerçekleşmiş olabilir. İlknur K.'nin bıçakla üzerime gelmesi ve daha sonra da 'Oğlunu öldürürüm' demesiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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