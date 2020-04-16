Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti

Dilek'in cenazesi, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pınardüzü Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Pınardüzü Mahallesi'nde toprağa verilecek.

1952'de doğan Dilek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Dilek, Diyarbakır Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Spor Başkanlığı, Diyarbakır Kooperatifler Birliği Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Dilek, TBMM'de, 18. ve 21. dönemlerde Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı.