Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle 19 aydır hapiste olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, hakkındaki tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da hapishanede tutulan 74 yaşındaki Lula Da Silva, kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftarına hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili dostlar, bugün burada sizlerle beraber olmanın ne anlama geldiğini anlatmaya kelimeler yetmez. Hayatım boyunca Brezilyalılarla konuştum ancak bugün 580 gündür beni selamlayan insanlarla bir arada olacağımı hayal etmedim. Onların sesi, bana dayanabilmem için gereken demokrasinin gıdasıydı" diye konuştu.

Konuşmasında ülkenin hukuk sistemini eleştiren Lula, "Bir adamı tutuklamadılar, bir fikri öldürmeye çalıştılar, ancak fikirler öldürülemez. Buradan 74 yaşında çıkıyorum, kalbimde sadece sevgi için yer var, çünkü sevgi nefreti yenecek. Buradan, sizlere karşı bir insanın sahip olabileceği en büyük şükran duygusuyla çıkıyorum" dedi.

KAMU GÖREVİ ÜSTLENEMEZ

Brezilya yasaları, hüküm giyen eski siyasetçilerin herhangi bir kamu görevi üstlenmesine izin vermiyor. Lula'nın yeniden aktif siyasete dönmeye karar vermesi durumunda hakkındaki hükümlerin düşürülmesi gerekiyor.

2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından mahkum olmuş, 2018'in Nisan ayında da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula, iddiaların, favoriler arasında gösterildiği devlet başkanlığı seçimine girmesini engellemek amacıyla siyasi rakipleri tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.