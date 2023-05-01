Merkel'den savaşa ilişkin: Elimden geleni yaptım

Merkel, özellikle 2015'te Suriyeli mültecilere kapıları kapatmama kararını savunarak, "İnsanlık adına verdiğim kararlar geri alamam" ifadelerini kullandı. Merkel, mülteci krizi sonucunda aşırı sağcı AfD'nin yükselişiyle ilgili herhangi bir sorumluluğu reddetti.

Eski Şansölye Rusya'ya yönelik uyguladığı politikayı bir kez daha savundu. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde de diplomatik girişimlerin yanında olduğunu dile getirdi. "Ukrayna hakkında en yoğun şekilde endişelenenlerden biriydim ancak bana kıyasla bu konuyla ilgilenmeyen pek çok kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı işgale ilişkin konuşan Merkel, "Bunun yaşanmaması için elimden geleni yaptım. Bunların işe yaramaması yaptıklarımın doğru olmadığının kanıtı değil. Diplomasi her zaman bir gereklilik" açıklamasında bulundu.

Merkel, Ukrayna savaşının nasıl sona erebileceği konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

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