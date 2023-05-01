Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Eski Almanya Şansölyesi Merkel'den Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin açıklama: Elimden geleni yaptım

Eski Almanya Şansölyesi Merkel, Rusya politikasını savunarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini engellemek için elinden geleni yaptığını söyledi

Giriş: 01.05.2023 - 09:03 | Güncelleme: ABONE OL
Eski Almanya Şansölyesi Merkel'den Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin açıklama: Elimden geleni yaptım
Merkel'den savaşa ilişkin: Elimden geleni yaptım
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ZEIT'e verdiği röportajda mülteci ve Rusya politikaları konusunda izlediği politikayı savundu, "Almanya'da fikir ayrılığına yol açan siyasi durumlarla başa çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Merkel, özellikle 2015'te Suriyeli mültecilere kapıları kapatmama kararını savunarak, "İnsanlık adına verdiğim kararlar geri alamam" ifadelerini kullandı. Merkel, mülteci krizi sonucunda aşırı sağcı AfD'nin yükselişiyle ilgili herhangi bir sorumluluğu reddetti.

Eski Şansölye Rusya'ya yönelik uyguladığı politikayı bir kez daha savundu. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde de diplomatik girişimlerin yanında olduğunu dile getirdi. "Ukrayna hakkında en yoğun şekilde endişelenenlerden biriydim ancak bana kıyasla bu konuyla ilgilenmeyen pek çok kişi vardı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı işgale ilişkin konuşan Merkel, "Bunun yaşanmaması için elimden geleni yaptım. Bunların işe yaramaması yaptıklarımın doğru olmadığının kanıtı değil. Diplomasi her zaman bir gereklilik" açıklamasında bulundu.

Merkel, Ukrayna savaşının nasıl sona erebileceği konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise bu konuda yorum yapmak istemediğini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi
Alman ve İngiliz savaş uçakları, Rus uçaklarını engelledi
Almanya'da tren istasyonları boş kaldı
Almanya'da tren istasyonları boş kaldı
Almanya'da uyarı grevi: Toplu taşıma büyük ölçüde etkilenecek!
Almanya'da uyarı grevi: Toplu taşıma büyük ölçüde etkilenecek!
Almanya'dan Ukrayna'ya
Almanya'dan Ukrayna'ya "Patriot" teslimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.