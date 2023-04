HABERTURK.COM

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Açık ve Net’te Kübra Par'a açıklamalar...

Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakanlık sürecinde çok güzel çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli devrimler, reformlar yapıldı. Bakanlık görevi yapılır. Bayrak yarışıdır, bir başka arkadaşa devredersiniz. Mevkii değişmiş oldu. Bu tür görevler yapılır, yine başkasına devredilir. Türkiye'de AK Parti reformcu, devrimci, değişimci parti. Çok önemli adımlar atıldı. Bizden sonra da aynı reform ve çerçeve devam etti. Bu nedenle değişen bir şey olmadı. Bir milletvekili bakan olursa, o zaman Meclis'in daha da güçlü olması için milletvekilliği sona eriyor. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle, Meclis içinden olacağı gibi Meclis dışından da olabilir.

"İLK TURDA CUMHURBAŞKANIMIZIN SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Sahanın, meydanın dili çok farklı. İnsanın gözlerin içinden duygudan, esnafından, iş adamından onu alıyorsunuz. Şu anda adaylıklar açıklandıktan sonra bütün adaylarımız sahada. Müthiş bir destek ve teveccüh var. Vatandaşlarımızdan çok iyi destek görüyoruz. Kararsızlar artık kararını verme aşamasına gelmiş. Vatandaşta motivasyonu görüyorum. Buralarda çok büyük destek olduğunu görüyorum. Şu anda güzel bir hava var. İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum. İlk turda bu seçim biter. AK Parti'nin istikrarı sürdürmesine dair inanç var. Elbette farklı beklenti ve talepler var. Bunları da çözecek olan biziz. Burada bir maceraya, muhalefetin proje ve vizyon eksikliğini vatandaşımız çok iyi görüyor. 'Yola devam' mesajını vatandaşlardan görüyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EKİBİYLE ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTILAR"

Değişimin sahada, kamuoyunda, ülke genelinde çok olumlu karşılandığını görüyorum. Vatandaşlarımız yüzde 70 oranında bu değişimi olumlu karşıladı. AK Parti kendini tekrardan kaçınan parti. Yeni isimler olmakla birlikte o şehirde sevilen, sayılan, bilinen, her yönüyle nitelikli aday kadrosuyla Cumhurbaşkanımız da titiz şekilde yoğun çalışma yaptılar. Bunun da olumlu karşılığı oldu. AK Parti 3 dönem kuralını çok net bir şekilde uyguladı.

"EN FAZLA MAĞDURİYETİ AK PARTİ VE MİLLETİMİZ YAŞAMIŞTIR"

AK Parti'nin daha yapacak işleri var. Milletin karşısına çıkıp 'eksiğimizi tamamlayacağız' diyoruz. Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığıyla ilgili kamuoyuna taahhüdde bulunduk. Milletimizin olumlu destek vereceğine inanıyoruz. AK Parti öncesi yargının siyasallaşmasıyla ilgili çok kötü örnekler var. Türkiye'de iki kişiden birinin oyunu almış AK Parti kapatılmayla karşı karşıya kaldı. Yargı bürokrasinin harekete geçmesi, 7 Şubat krizi, Başbakan ile ilgili iddianameler hazırlandı. Yargı ve polis özellikle FETÖ'nün dizayn ettiği, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla yargı siyasal iradeye karşı aparat olarak kullanıldı. Buradan en fazla mağduriyeti AK Parti ve milletimiz yaşamıştır. Yargıda güveni artıracak adımlara önemli gayret verdik.

"YARGI BAĞIMSIZ OLSUN, VATANDAŞA ADALET GECİKMESİN DEDİK"

Türk yargısının bağımsız olduğuna inanıyorum. Eksik ve hatalı elbette karar verebilir. Türkiye'de yaşayan hukuk sistemi var. Mahkeme karar vermişse üst merciler var. Uluslararası mekanizmalar var. Eksik hatalı kararlar karşımıza çıkabilir. Elbette Türkiye'de 'MHP'den Refah Partisi'nden mi hakim alacağım' diyen siyasiler oldu. Elbette orada oldu, bu dönemde de olsun diye asla bir anlayış olamaz. Çok önemli adımlar atıldı. İnsanın olduğu yerde eksiklikler olabilir. Yargı paketleri anlamında partimizin tutumu nettir. Yargı bağımsız olsun, vatandaşa adaleti gecikmeksizin tecelli etsin, yaklaşımımız tutumumuz budur.

"PARTİMİZİ EGEMEN KAVRAMLARI ADALET, ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİDİR"

AK Parti'nin kurucu ilkeleri, misyonları reform, değişim, milletin sorunlarını çözen, milli iradeyi egemen kılma, demokrasiyi güçlendirme, özgürlükleri artırma mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız partiyi bu ilkeler üzerinden kurmuştur. Bu konularda hiçbir arkadaşımızın farklı düşüncesi olamaz. Hukuk, demokrasiden asla vazgeçen anlayış yoktur. Egemen kavramlarımız adalet, özgürlük, demokrasidir.



"2023 YILI TÜRKİYÜ YÜZYILI VE ÖZGÜRLÜKLER YÜZYILI OLACAKTIR"

AK Parti ilk iktidara geldiği zaman dönüştürücü reformlar yaptı. 2002'de iktidarı almış, eski Türkiye'nin tüm kodlarıyla 90'lı yılların uygulamaları. Vatandaşı ikiye ayırmış. AK Parti dönüştürücü reformlarla birlikte, eşit vatandaşlık tanımıyla haklarının kendilerine doğal hakkı olduğunu kabul ederek reformlar yaptı. Demokrasiye karşı mücadeleler verildi. Demokrasiyi koruma adına önemli reformlar hamleler yaptı. Şimdi tamamlayıcı reformlar dediğimiz döneme giriyoruz. 2023 sonrasında milletimizin teveccühüyle hükümetimizin devamıyla birlikte Türkiye Yüzyılı özgürlükler yüzyılı olacaktır.

"HERKESİN ÖZGÜRCE YAŞAYABİLDİĞİ DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE"

İfade özgürlüğünü esas alıyoruz, hangi eksiklikler varsa çözme kararlılığındayız. Farklı sesler ne kadar çıkarsa o toplum o kadar güçlü olur. Maalesef güçlü muhalefet yok. AK Parti tamamlayıcı reformlarla yeni anayasayı hayata geçireceğim, ifade, düşünce özgürlüğü, adil yargılanma, hukuki, ekonomik öngörülebilirlik, herkesin özgürce yaşayabildiği, yaşam tarzının, inancının anayasal teminata daha güçlü alındığı bir Türkiye. Beyannamede toplantı gösteri, ifade özgürlüğü olmak üzere çoğulculuktan yanayız.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YARGITAY'A TAŞIDIK"

Siz reformcu, demokratik tutumu ortaya koyabiliyorsunuz ama bir kamu görevlisinin uygulaması AK Parti'ye hükümete mal edilebiliyor. Uygulamadan kaynaklı ise gerekli standarta getireceğimizi vaat ediyoruz. Talepler değiştikçe, geliştikçe. 1. Yargı Paketi'nde düşünce ve ifade özgürlüğünü Yargıtay'a taşıdık. Özgürlükleri kısıtlamayalım diye. 85 milyon vatandaşımızın düşüncesi, tarzı, nerede doğduğu, hangi dili konuştuğuna bakmadan bu ülkenin tapusu vatandaşın elindedir. İnsan hakları eylem planını uygulayacağız. Bu kişilere bağlı bir şey değil. Önemli olan vatandaşlarımıza sunduğumuz vaat.

"VATANDAŞIMIZIN GELİRİNİ TÜRKİYE YÜZYILINA DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız 'ben ekmeği de arttıracağım, özgürlüğü de arttıracağım' vaadini beyannameye koydu. Burada 20 yılda ne gibi kazanımlar, adımlar oldu? Çok önemli adımlar attık. Vatandaşımızın milli gelirini artırdık. Türkiye Yüzyılı'nda daha da artıracağız. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye olması lazım. Özgürlükleri ve ekmeği büyüterek emin adımlar olabilir.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BİRTAKIM RESTORASYONLAR YAPILACAK"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 2017'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hayata geçen sistem. Milletimiz daha önceki parlamenter sistemdeki uygulamaları acı bir şekilde yaşadı. Ekonomik olarak yaşadı, huzurun olmadığı dönemler yaşadık. Cumhurbaşkanımız dönemine kadar ortalama hükümetlerin dönemi 14 ay. Bir sabah kalktığında başbakan kim olacak, buna ne içeriden ne dışarıdan yatırımcı gelir. Vatandaşımız bürokratik vesayete, oligarşiye, siyasal istikrarsızlığa karşı bu sistemi tercih ediyorum dedi. Hükümet sistemleri, anayasa değişimleri ihtiyaçlara göre çıkarmıştır. Uygulamada ihtiyaçlar olunca değişebilir. Elbette bir revizyon yapılacak, uygulamalar dikkate alınacak. Yasama, yürütme ilişkileri, kabine, politika kurulları ve diğer mekanizmalar masaya yatırılacak. Bunlarla ilgili yasal çalışmalar yapılacak. Önümüzdeki dönemde bu restorasyonlar yapılacak.

"HALK DOĞRUDAN DEMOKRASİYE KATILIM YAPABİLECEK"

Belirli sayıda vatandaşımız kanun teklifi verebilecek. Yasama oturup bunu düzenleyecek. Milletvekili milletin temsilcisi. Millet doğrudan kendi meseleleriyle ilgili yasama iradesine katkıda bulunacak. Diyelim ki 100 bin 200 bin vatandaş teklif verdi. Meclis bunu dikkate alacak. Halk doğrudan demokrasiye katılım yapabilecek. Demokratik katılımı çok önemsiyoruz. Herkes yasa teklifini sunabilir. Parlamento bunun kararını verebilecektir.

"AK PARTİ BİR KESİMİN PARTİSİ DEĞİL"

Seçim ittifakları her partidin kendi programı var. Vaad ettiği bir Türkiye gelecek perspektifi var. Bu yaklaşımla vatandaştan oy talep ediyor. AK Parti bölgesel bir parti değil. Türkiye partisi. Bir merkez parti. Çevrenin de sözcüsü. Toplumun itilen kesimlerin sözcülüğünü yapan, talepleri merkeze taşıyan parti. AK Parti'yi sadece bir anlayışla, kesimle sınırlandırmak kabul edilemez. Bugün CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımız AK Parti'ye oy veriyor. HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızdan 'oy vereceğiz' diyenler var. İYİ Parti'den öyle. Toplumun her kesiminden oy alıyoruz. Parti programım demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, Cumhuriyetin temel niletiliklerini koruyan yaklaşımımız var. Her parti kendi programını ortaya koyar.

"AYM KAPATMA KARARI VERSE DE MECLİS UYGUN BULURSA KAPATILACAK"

Bir siyasi partiyi millet kurar ve millet iradesini çekerse kapatılır. Elbette anayasa ve yasalarda nasıl kapatılacağına ilişkin, terörü desteklediğinde, demokratik topluma saldırılar olduğunda hiçbir ülke izin vermez. Türkiye parti kapatma açısından çok ayıp olaylar ve tarihe şahit oldu. Refah, Fazilet Partisi ve farklı partiler kapatıldı. 2 kişiden birinin oyunu almış AK Parti 1 oyla kapatılmaktan kurtuldu. Kapatılmanın siyasi sonuçları var. Kararı Meclis versin. Böyle bir konu olduğunda o dava AYM'nin önüne gitsin diyoruz. AYM kapatma kararı veya Hazine'den kesinti kararı verdi. Bunun uygulaması yani Meclis uygun bulursa kapatılmış olacak. Bunu demokratik hayatımıza kazandıracağız.

"TERÖR EYLEMLERİNE SESSİZ KALMAK DEMOKRASİ İÇİN TEHDİTTİR"

Demokrasinin çıtasını çok yükseltiyoruz. Yürüyen bir dava var ve mahkeme kararını verecek. Terörle mesafe koymuş hiç bir parti keyfi bir şekilde davranamaz. Demokratik toplum düzenini tehdit edemezsiniz. Siyasi partiler demokratik toplumun en önemli unsuru. Terör örgütleri eylem yaptığında sessiz kalmanız bile demokrasi için tehdittir diyerek partinin kapatılması olumlu bulunmuştur. Bir parti sırtını terör örgütüne, terör örgütünün eylemlerine dayayayamaz. Türkiye'de HDP'nin demokrasiye vermiş olduğu tahribat, Kürt kardeşlerimizin vermiş olduğu tahribat, hepsinin önüne çukur kazarak hayatı çekilmez hale getirmiş. Elbette teröre sırtını dayayan eylemler yargı çerçevesinde değerlendirilecektir.

"MİLLET HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE PARLAMENTODA AK PARTİ'YE OY VERİR"

Milletimiz parlamento ve Cumhurbaşkanı için karar verecek. Milletimizin yaklaşımı, tecrübelerimden anlıyorum ki, vatandaşımız hükümeti birine parlamentoyu birine vererek siyasal bir istikrarsızlık istemiyor. Hükümet ve parlamento uyum içinde çalışsın. Benim gördüğüm Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığında oy verip, parlamentoda da desteğini vereceğine inanıyorum.

"AK PARTİ KÜRTLER'DEN EN FAZLA OY ALAN PARTİDİR"

AK Parti sandığı demokrasinin namusu olarak görmektedir. Sandıktan ne çıkarsa çıksın AK Parti yerine getirecektir. Milletimizin bu anlamda Türkiye'nin 20 yıllık yaptıkları ve yapacakları, 7'li masanın eski Türkiye'ye döndüreceği fragmanları izledikçe böyle bir tabloyu hiç görmüyorum. İYİ Partili birçok genç kardeşimiz 'Biz terör örgütüne sırtını dayamış partinin, burada belirleyici olduğu yapıda olamayız' diye ciddi tepki var. Ben Cumhurbaşkanlığı ve parlamentoda da iktidar devam etsin, istikrar sürsün şeklinde, Doğu ve Güneydoğu'da da oy alacağız. AK Parti Kürtler'den en fazla oy veren partidir. Elbette vatandaşımızın kararı başımızın üstündedir.

"TÜRKİYE GENELİNDE AİLELER GÜVENLİ ŞEKİLDE YAŞAYACAK"

Öncelikle deprem anından itibaren hemen çok kısa bir süre içerisinde Gaziantep'te Murat Kurum bakanımızla sahadaydık. Vatandaşımızın yanındaydık. Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın yanındaydık. Daha üç ay olmadı Nurdağı'nda evleri teslim edecek Cumhurbaşkanımız. 1 yıl içerisinde güvenli konutlarında oturacaklar. Gaziantep'de 42 bin Türkiye genelinde 600 binin üzerinde güvenli konutlarda ailelerimiz huzurlu şekilde yaşayacak.

KIZILAY YORUMU: VATANDAŞI RAHATSIZ EDEN BİZİ DE RAHATSIZ EDER

Kızılay hepimizin Kızılay'ı. Hepimiz Kızılay kolunda görev aldık. 100 yılın üzerinde bir hayır kurumu. Deprem sürecinde yaşananlar asla kabul edilemez. Dernek statüsünde. Bu kadar kamuoyunda rahatsızlığın da dikkate alınarak Kızılay Başkanının ya da genel kurulun empati ile yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşı rahatsız eden bizi de rahatsız eder. Kızılay hayır kurumu hüviyetinde çalımalar yapmalı. Bu vesile ile Kızılay'a kan bağışında bulunuyorum. Vatandaşımızın hassasiyeti bizim hassayetimiz. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız. Vatandaşlarımızla beraber ülkemizin Yeni Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Ben vatandaşımız, ülkemiz için en hayırlı sonuç alacağımıza inanıyorum.