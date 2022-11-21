Trump Twitter'a dönecek mi?

Las Vegas'ta katıldığı bir toplantıda bu konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Geri dönmek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

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Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.